Duello Italia-Ue alla prova dei mercati

"In questi giorni ho capito che i mercati vogliono molto più bene all'Italia di quanta ne voglia l'Unione Europea", dice il vicepremier Luigi Di Maio in attesa, come tutti, di conoscere la reazione di borse e operatori domani. Le piazze finanziarie riapriranno dopo una prima reazione ufficiale dell'Unione europea alla manovra che prevede, in particolare, un rapporto deficit/Pil al 2,4% l'anno prossimo.

Indicatore che nei giorni scorsi aveva già prodotto i suoi effetti portando il differenziale tra titoli italiani e tedeschi a dieci anni a 300 punti, per poi ripiegare. Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, appare fiducioso e afferma di non vedere una tempesta finanziaria alle viste. Secondo alcuni i mercati potrebbero mantenersi in stand by malgrado l'irrigidimento delle posizioni tra Roma e Bruxelles in attesa di conoscere più nel dettaglio la manovra.