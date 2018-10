Def: sindacati, niente risorse per P.a.

(ANSA) - ROMA, 5 OTT - Nella nota di aggiornamento del Def "non vi è previsione, né quantificazione, delle risorse necessarie per rinnovare i contratti, finanziare le assunzioni e fare investimenti nell'innovazione delle pubbliche amministrazioni". Lo affermano i sindacati del pubblico impiego Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl e Uil-Pa, chiedendo quindi al ministro della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, "di dar conto del perché non vi sia traccia nel Def" delle risorse e "di avviare subito il confronto" in vista della legge di Bilancio.