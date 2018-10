Borsa: Milano riduce calo, male banche

(ANSA) - MILANO, 5 OTT - Piazza Affari risale dai minimi di seduta in attesa dell'apertura di Wall Street, con lo spread btp-bund a 285 punti base mentre gli investitori mostrano forti dubbi sugli obiettivi di crescita sottostanti alla manovra del governo, le cui previsioni di deficit sono superiori a quelle concordate con la Ue.

In Borsa scivolano Saipem (-4,5%) e Stm (-4%), appesantita dalle vendite sui tecnologici legate alle tensioni Usa-Cina.

Male Leonardo (-3,2%), che teme tagli alla spesa militare da parte del governo. Giù tutte le banche con Banco Bpm (-3%), Intesa (-3), Unicredit (-2,8%) e Mps (-2,5%). Continua la corsa di Astaldi (+9,09% in asta di volatilità) con il mercato che crede nell'intervento di un cavaliere bianco che potrebbe essere Salini (-1%). Maglia rosa del listino Eni (+2,2%), che Bofa-Merrill Lynch considera a buon mercato. Rimbalza Tim (+1,5%), bene anche Brembo (+0,9%) e Moncler (+0,6%). Scivola la Juve (-5,3%) che risente della accuse di stupro a Cr7.