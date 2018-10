Borsa: Asia debole, a picco tecnologici

(ANSA) - MILANO, 5 OTT - Seduta debole per le Borse asiatiche che risentono dello scivolone di Wall Street e della recrudescenza delle tensioni tra Cina e Usa, con le accuse del vicepresidente Mike Pence a Pechino di ingerenze contro l'amministrazione Trump e la notizia dell'inserimento di microchip-spia nei server di grandi aziende americane.

Tokyo ha perso lo 0,8%, Seul cede lo 0,2% mentre si mantengono sulla parità Sydney (+0,15%) e Hong Kong (+0,03%).

Chiuse invece per festività le Borse cinesi. Gli effetti della guerra informatica Usa-Cina, dopo aver affossato il Nasdaq (-1,8%), oggi si sono abbattuti in Asia, spingendo l'indice Msci Infotech ai minimi da luglio 2017. I timori di ripercussioni per le aziende dell'area hanno fatto schiantare Lenovo, crollata del 14%, assieme alla cinese Zte (-11%) e alla gran parte dei produttori di microchip.

Ad innervosire i listini anche il rialzo dei rendimenti del Treasury americani, ai massimi dal 2011. Oggi sono attesi i dati sull'occupazione Usa.