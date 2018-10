Pirelli: scade lock-up Camfin, giù Borsa

(ANSA) - MILANO, 4 OTT - Gli impegni di lock-up (cioè a non vendere) assunti da Camfin nell'ambito della quotazione di Pirelli sono scaduti e alcuni soci usciranno ma la holding non si scioglie e Marco Tronchetti Provera & C, Fidim, Massimo Moratti e Finanziaria Alberto Pirelli si sono impegnati a rimanere nell'azionariato per altri tre anni con una quota nel complesso superiore all' 11%. L'intenzione di vendere espressa dagli azionisti di Camfin (Yura International, Vittoria Assicurazioni e Manzoni) e le riflessioni sul da farsi da parte di Unicredit penalizza il gruppo di pneumatici in Borsa dove il titolo perde il 4,5%.