Borse Europa sotto pressione, Parigi -1%

(ANSA) - MILANO, 4 OTT - Borse europee sotto pressione, con Londra e Parigi che cedono l'1%, mentre Francoforte e Madrid perdono lo 0,2%. Nel giorno in cui la nota di aggiornamento al Def sarà presentata in Parlamento, Milano perde lo 0,4%. Lo spread è in lenta risalita ed è a 282 punti, mentre l'euro resta debole: 1,14 dollari. I futures indicano ancora apertura in rosso per Wall Street.

In Piazza Affari continua a correre Astaldi (+9,8%), dopo l'interesse manifestato da Salini Impregilo (+2%). Sotto pressione Pirelli (-3,75%), dopo la scadenza degli impegni di lock-up (cioè a non vendere) assunti da Camfin e per un downgrade di Ubs. Tiene il settore banche (+0,4% il Ftse di comparto), con Banco Bpm che guadagna l'1,9%, Carige l'1,6%, Mps l'1,3%, Intesa lo 0,97%, Bper lo 0,9%. Piatta Ubi, mentre Unicredit cede lo 0,22%.