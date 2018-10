Borsa: Europa in rosso, Parigi cede 0,8%

(ANSA) - MILANO, 4 OTT - Borse europee in rosso, con Parigi che cede lo 0,8%, Francoforte e Londra lo 0,7%, Madrid e Milano lo 0,5%. L'euro è in calo e vale 1,149 dollari, contro l'1,15 di ieri dopo la chiusura di Wall street. In Piazza Affari occhi puntati sul governo e i ritocchi alla nota di aggiornamento al Def. Lo spread è in salita a 281 punti base, dopo aver aperto a 274.