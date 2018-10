Borsa: Europa resta rialzo,Milano +1,1%

(ANSA) - MILANO, 3 OTT - Le Borse europee confermano il rialzo già acquisito nella prima parte di seduta sulla scorta dell'allentamento delle tensioni sull'Italia. Dopo l'apertura in positivo di Wall Street, l'indice area Stoxx 600 sale di oltre mezzo punto con acquisti su finanziari e tlc. Tra le singole Piazze salgono dello 0,6% Londra e Parigi mentre Francoforte è chiusa per la festa dell'unificazione tedesca. Buon passo per Madrid (+1,15%) mentre Milano, dopo aver toccato un +1,4%, lima a +1,11% con il Ftse Mib a 20.792 punti. Lo spread tra btp e bund è sotto i 285 punti con il rendimento del decennale italiano al 3,3% mentre si restringe a 178 il differenziale con i Bonos dai 191 di ieri. In calo l'euro a 1,15 sul dollaro. Sul listino prosegue la corsa di Recordati (+4%) sulle indiscrezioni di stampa di linee di finanziamento per circa 500 milioni di euro per possibili acquisizioni. Fuori dal paniere principale prosegue il rimbalzo di Astaldi (+11,3%) sotto la lente del mercato dopo la richiesta di concordato preventivo.