Tlc:asta 5G chiusa, offerte per 6,55 mld

- L'ammontare totale delle offerte per la gara 5G ha raggiunto i 6.550.422.258,00 euro, superando di oltre 4 miliardi l'introito minimo fissato nella Legge di Bilancio. Lo annuncia il ministero dello Sviluppo, confermando la chiusura dell'asta. L'introito raggiunto ha superato del 164% il valore delle offerte iniziali e del 130,5% la base d'asta. I lotti della banda 3700 MHz, quelli più ambiti, vanno a Tim (80 MHz per 1,69 mld), a Vodafone (80 MHz per 1,68 mld), a Wind 3 (20 MHz per 483,9 mln) e a Iliad (20 MHz per 483,9 mln).