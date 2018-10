Borsa: Milano chiude ancora in calo

(ANSA) - MILANO, 2 OTT - Piazza Affari (-0,2%) chiude nuovamente in rosso dopo una seduta all'insegna del nervosismo, e con gli investitori che guardano al botta e risposta tra Roma e Bruxelles sulla manovra. Nelle ultime quattro sedute, ovvero dall'approvazione della nota di aggiornamento al Def, Milano ha ceduto il 4,4%. Sotto pressione anche lo spread tra Btp e Bund che sfonda quota 300, a 302 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3.44%.

Piazza Affari è stata appesantita dal calo delle banche con Mps (-4,2%), Ubi e Banco Bpm (-2%), Unicredit (-1,8%) e Bper (-1,7%). In rosso Tim (-2,4%) a 0,48 euro, che ritocca i minimi da 5 anni. Nel primo giorno di quotazione a Parigi chiude in lieve calo la holding post fusione EssilorLuxottica (-0,5%).

Piatta (+0,03%) a Milano Luxottica spa.

Nuovo tonfo per Astaldi (-28%), dopo la richiesta di concordato preventivo e la decisione, arrivata a Borsa chiusa, di Standard & Poor's che ha abbassato il rating ritenendo che le "circostanze siano equivalenti a un default".