Borsa: Asia debole, scivola Hong Kong

(ANSA) - MILANO, 2 OTT - Mercati asiatici e dell'area del Pacifico deboli, con Tokyo che tiene mentre Hong Kong e in parte Seul scivolano sugli effetti della 'guerra' commerciale avviata dagli Stati Uniti.

La Borsa giapponese chiude infatti in rialzo dello 0,1% grazie alla forza di Wall street e dell'economia statunitense che fa sperare in buone esportazioni per i marchi nipponici, mentre Hong Kong torna agli scambi dopo un lungo week end sotto forti vendite e segna un brusco calo nel finale di oltre due punti percentuali.

I listini cinesi di Shanghai e di Shenzhen sono ancora chiusi per festività ma anche Seul ha accusato un forte ribasso, chiudendo la seduta in calo dell'1,2% con l'indice Kospi (-2,6% il Kosdaq). In decremento dello 0,7% Sidney, chiaramente negativi i futures sull'avvio delle Borse europee.