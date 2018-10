Pam compie 60 anni e punta a estero

(ANSA) - MILANO, 1 OTT - Pam Panorama compie 60 anni e guarda all'estero. Il gruppo veneto della grande distribuzione da oltre 1.000 punti vendita in Italia e 9.500 dipendenti, mira a debuttare all'estero già nella seconda metà del 2019, al più tardi 2020. L'ha annunciato l'amministratore delegato Gianpietro Corbari illustrando a Milano le iniziative per celebrare i 60 anni delle catena. "E' un progetto a cui stiamo lavorando. Si svilupperà inizialmente con l'on-line con un partner che stiamo valutando - ha detto -. Se poi seguirà anche una parte 'fisica' si vedrà. Abbiamo importanti obbiettivi in termini di crescita di fatturato, a doppia cifra. Andremo non solo in Europa ma in tutto il mondo". Corbari ha aggiunto che il progetto si svilupperà con il marchio Pam "che deve rappresentare l'italianità dove noi pensiamo di aver una peculiarità importante". Dei 120 milioni che l'azienda investirà in sviluppo nei prossimi due anni, la metà andrà in nuove aperture, l'altra metà sul potenziamento di infrastruttura e e-commerce.