Luxottica: ok Borsa con fusione Essilor

(ANSA) - MILANO, 1 OTT - Seduta positiva per Luxottica ed Essilor in Borsa nel giorno previsto per l'avvio concreto della fusione tra i due gruppi che daranno vita al gigante mondiale dell'occhialeria: Luxottica a Milano ha registrato un aumento dello 0,89% a 59 euro mentre Essilor a Parigi una crescita dell'1% a quota 128,7.

I due titoli - con il concambio per la fusione definito da tempo - ultimamente si sono mossi all'unisono sui due mercati finanziari, con un aumento dell'8% per entrambi dal 6 settembre scorso. A Parigi sono in corso le riunioni del Cda e dei comitati tecnici per il conferimento delle azioni Luxottica di Delfin (la finanziaria di Del Vecchio) in Essilor, con la società francese che cambia nome in EssilorLuxottica e un comunicato congiunto che è atteso entro la serata.