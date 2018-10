Borsa: Europa in rialzo, Milano arranca

(ANSA) - MILANO, 1 OTT - Le Borse europee si confermano in rialzo, anche se cauto, con l'indice d'area Stoxx 600 positiva per un quarto di punto. La migliore è Francoforte che sale dello 0,88%, a seguire Parigi (+0,4%). Negativa Londra (-0,23%) mentre si mostra nervosa Piazza Affari che cambia spesso rotta con il Ftse Mib che lima a +0,15% a 20.743 punti. Lo spread si riporta sui livelli dell'apertura a 272 punti base. A tenere a galla il listino sono gli acquisti su Fca (+3,29%) e sull'energia con Saipem in prima battuta (+2,41%). Buon passo poi per Moncler (+4,93%) sostenuta dalle buone raccomandazioni degli analisti che citano una solida esecuzione e implementazione della nuova strategia. Proseguono senza sosta le vendite sui bancari con Banco Bpm che lascia sul terreno il 4,38%, Ubi banca il 3,47%, Bper il 2,21%. Tra gli altri Tim cede il 3,56% on il taglio di Barclays ad 'under-weight' da 'equal-weight' e del prezzo obiettivo da 60 a 43 cent.