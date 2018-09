Bio-On: bioplastiche boom, ricavi +885%

(ANSA) - MILANO, 29 SET - Volano le bioplastiche. Bio-On, quotata all'Aim su Borsa Italiana attiva nella chimica verde, chiude i primi sei mesi dell'anno con ricavi operativi a 6.122.476 euro (+885%). L'Ebitda è stato di 1.993.166 euro (+213%). L'utile è negativo per 2,9 milioni, il patrimonio netto scende del 6% a 44 milioni e la posizione finanziaria netta al 30 giugno (positiva per 7,8 milioni) è in calo de -68% per l'investimento nell'impianto di Castel San Pietro Terme (Bologna).

Anche grazie a nuovi accordi conclusi e ulteriori licenze previste entrare in vigore nell'ultimo trimestre i ricavi raggiungeranno i 18 milioni. Ed è nata una nuova Business Unit dedicata ai materiali per l'abbigliamento di lusso. L'azienda conferma la volontà di passare ad un mercato finanziario più ampio, con una doppia quotazione o un passaggio ad altra piazza nel 2019. "Oltre alla borsa di Milano, registriamo una grande attenzione dalle Borse più importanti del mondo tra cui Londra, Parigi e New York" spiega Guy Cicognani, vice presidente.