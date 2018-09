Abi, banche superano test blockchain

(ANSA) - MILANO, 29 SET - Il gruppo di 14 banche italiane che lavora su una blockchain ha superato la prima fase di verifica tecnica delle procedure e ora si procede coi test nel campo reale. L'annuncia l'Associazione bancaria italiana, ricordando che il progetto Spunta interbancaria mira da applicare la blockchain ai processi tra banche per raggiungere trasparenza delle informazioni, velocità d'esecuzione e verifiche direttamente sull'applicazione. L'ambito di applicazione è la 'spunta interbancaria', che verifica la corrispondenza delle attività che interessano due banche diverse, come operazioni fatte fra due clienti di due istituti. Al momento è stato completato il caricamento di 1.200.000 movimenti sull'infrastruttura di 14 nodi (le 14 banche). Date le buone performance del test ora le banche lavoreranno alla spunta giornaliera con la nuova applicazione basata su database distribuiti. La blockchain infatti è quella infrastruttura che permette che i dati non siano memorizzati su un solo pc, ma distribuiti su più nodi.