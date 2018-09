Spread Btp chiude in rialzo a 267 punti

(ANSA) - ROMA, 28 SET - Lo spread tra il Btp e il Bund chiude in rialzo a 267 punti base da 235, sulla piattaforma Bloomberg, col tasso sul decennale al 3,13%, all'indomani del varo della nota di aggiornamento del Def con un deficit fissato al 2,4% per i prossimi tre anni. Nel corso della giornata il differenziale è volato ad un massimo di 281 punti per poi ripiegare sul finire della seduta.