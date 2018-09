Parte mese educazione finanziaria

(ANSA) - ROMA, 28 SET - A ottobre ci saranno oltre 200 appuntamenti gratuiti in tutta Italia per informarsi, discutere e capire come gestire e programmare le risorse finanziarie personali e quelle della propria famiglia, approfondendo i temi del risparmio, degli investimenti, delle assicurazioni e della previdenza: l'iniziativa, lanciata dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, presentata oggi al Ministero dell'Economia punta a far crescere l'alfabetizzazione finanziaria degli italiani, al momento all'ultimo posto tra i paesi del G7. In Italia - ha spiegato il direttore del Comitato, Annamaria Lusardi - solo il 37% degli over 15 ha chiari i concetti base di inflazione, tasso di interesse e diversificazione del rischio - mentre in Canada, Germania e Stati Uniti la percentuale veleggia ben oltre il 60%.

Il livello degli italiani è inferiore anche a quello dei russi e dei sudafricani.