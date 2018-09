Padoan, deficit insostenibile, rischio stop da Ue

"Questo deficit è insostenibile: è come se un poliziotto osservasse che la macchina passa con il rosso: si guardano negli occhi tutti, sanno che è stato commesso un reato e quindi il poliziotto non può non mettere in procedura d'infrazione il Paese. E' un fatto automatico". Così l'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan (Pd) commenta la scelta del governo di alzare il deficit al 2,4% e i rischi di una procedura d'infrazione da parte dell'Ue, sottolineando che poi "i mercati potranno reagire negativamente".

Fornero, triste esultanza per nuovi debiti - "È triste vedere questa esultanza, candida e disarmante, di chi carica il debito sulle spalle degli altri". Lo ha detto l'ex ministro Elsa Fornero commentando la manifestazione degli esponenti del M5S dopo il consiglio dei ministri sulla riforma. "La cosa più penosa è vedere questa esultanza nel momento in cui si caricano i giovani di nuovi debiti", ha aggiunto a margine di un convegno per i 120 anni dell'Inps a Torino.



Martina, Pd in piazza, paese a rischio - "Di fronte all'irresponsabilità di questo Governo non possiamo non alzare la voce. Vorrei un governo che si rendesse conto delle scelte che compie. Non possiamo non scendere in piazza davanti a chi sta mettendo il paese a rischio. Domenica a Roma saremo in tanti: arriveranno da tutta Italia 200 pullman, 6 treni e tante persone che vogliono costruire assieme a noi l'alternativa". Lo dichiara il segretario del Partito democratico Maurizio Martina ospite a Circo Massimo su Radio Capital.