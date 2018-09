Indice Nikkei ai massimi da 27 anni

(ANSA) - TOKYO, 28 SET - La Borsa di Tokyo si assesta sui massimi in 27 anni nell'ultima seduta della settimana quando mancano tre ore dalla fine degli scambi, trainata dalla debolezza dello yen - che spinge gli acquisti sui titoli che più dipendono dalla sostenibilità dell'export, mentre migliorano le prospettive sugli utili aziendali. Il Nikkei segna un progresso dell'1,70% a quota 24.202,40, guadagnando oltre 400 punti: siamo ai massimi dal 1991. In questo contesto la divisa nipponica perde l'appeal di valuta rifugio, grazie al recente rialzo degli indici azionari statunitensi, scambiando ai minimi in 9 mesi sul dollaro a un livello di 113,30.