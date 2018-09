Borsa:Europa in calo con Ny,Milano -3,9%

(ANSA) - MILANO, 28 SET - Le Borse europee proseguono in rosso dopo l'apertura negativa di Wall Street mentre Milano si conferma in caduta libera come reazione alla manovra economica del governo Lega-Cinque Stelle. L'indice d'area Stoxx 600 cede lo 0,8% con le vendite che si concentrano su finanziari e telecomunicazioni. Francoforte perde l'1,66%, Madrid l'1,61%, Parigi cede quasi l'1% mentre tiene Londra che lascia un marginale 0,25%. Il Ftse Mib arrivato a perdere oltre il 4,6%, lima ad un -3,9% a 20.665 punti. Sempre sotto schiaffo i bancari con Banco Bpm, Intesa e Bper che perdono oltre l'8%, Unicredit e Unicredit oltre il 7%. Male anche le società quotate a partecipazione pubblica. Più di tutte Poste che registra un -6,1%. Lo spread tra Btp e Bund frena la sua corsa dopo aver sfondato quota 280, e si attesta a 275 punti base da 236 di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 3,22%.

Sul fronte dei cambi l'euro resta debole sotto 1,16 sul dollaro.