Indra:da 13 anni in indice sostenibilità

(ANSA) - ROMA, 27 SET - Indra ha rinnovato la sua presenza nel Dow Jones Sustainability Index (Djsi) World, celebrando tredici gli anni di presenza consecutiva sull'indice mondiale di riferimento in materia di sostenibilità. È inoltre l'unica azienda del settore tecnologico di Servizi IT e Internet che permane in questo indice dal suo ingresso datato 2006.

Il Djsi World è un indice ad elevata fluttuazione, dato che il suo livello di richiesta aumenta ogni anno. La continuità di Indra nel ranking tra le società leader a livello mondiale è il risultato dell'impegno dell'azienda per la creazione di valore e la sostenibilità a lungo termine, così come della scommessa per il miglioramento continuo della propria performance negli ambiti economici, sociali e ambientali. In quest'edizione 2017/2018, Indra è stata una delle 11 società del suo settore incluse nell'indice tra le 98 in tutto il mondo invitate a partecipare. L'indice DJSI World seleziona le 317 aziende socialmente più responsabili tra le 2500 aziende più grandi al mondo.