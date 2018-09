Borsa: Milano cede l'1,2% in giorno Def

(ANSA) - MILANO, 27 SET - A metà seduta Piazza Affari è in perdita dell'1,2%, in un'Europa comunque in rosso. L'euro è stabile a 1,17 dollari. Lo spread è in calo a 239 punti con rendimento del btp decennale a 2,9% nel giorno della probabile presentazione del Def. Ad appesantire il listino milanese sono le banche, con Ubi che cede il 3,6%, Mps il 3,5%, Unicredit il 3%, Intesa il 2,9%, Banco Bpm il 2,59%, Bper il 2,48%. Nel giorno dell'addio di Bolloré al patto di sindacato, Mediobanca scende dell'1,8%. All'indomani dell'annuncio della cessione di Panorama, Mondadori perde l'1,4%. Fuori dal listino principale, crollano Stefanel (-15%), che ha fatto slittare il via libera alla semestrale, e Safilo (-14,9%), che ha annunciato un aumento di capitale da 150 milioni. Crescono Mediaset (+1,7%), Ferrari (+1,4%) e Pirelli (+1,2%).