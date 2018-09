Borsa Milano cede con spread e Atlantia

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Dopo le tensioni della mattina, Piazza Affari ha concluso la giornata in lieve calo: l'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,63% finale a 21.511 punti, l'Ftse All share ha chiuso in ribasso dello 0,67% a quota 23.735. La Borsa di Milano, la peggiore comunque della giornata in Europa, ha pagato soprattutto il ritorno della corrente di vendite sui titoli di Stato italiani, con il Btp a dieci anni che nelle prime ore di contrattazione ha sfiorato un rendimento del 3% sulle tensioni nella definizione del Def. Poi la pressione è progressivamente scesa, ma ormai la direzione del mercato era segnata, con le banche pesanti.

Carige ha così concluso in calo del 5,4%, Mps di due punti percentuali, Unicredit dell'1,6%. Negativa del 2,3% Atlantia sotto i 18 euro con vendite nel finale di seduta, positiva invece dell'1,5% Luxottica e dell'1,9% Mediaset. Fuori dal listino principale crollo per Safilo (-17%) che ha annunciato un aumento di capitale da 150 milioni e Stefanel (-13%), che ha rinviato la semestrale.