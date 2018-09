Raddoppiano i turisti cinesi in Europa

(ANSA) - ROMA, 26 SET - Nei primi sei mesi del 2018 i viaggiatori cinesi nel mondo sono stati 71.31 milioni, il 15% in più rispetto allo stesso periodo del 2017. Il 13% ha visitato l'Europa, diventata seconda destinazione al mondo, con arrivi dalla Cina raddoppiati rispetto ai primi sei mesi del 2017.

Emerge il primo Report della China Tourism Academy (l'ente del Ministero della Cultura e del Turismo cinese) presentato da Welcome Chinese nell'anno del turismo Europa-Cina. Il miglioramento dei servizi ad hoc dedicati specialmente ai viaggiatori e le maggiori facilitazioni per il rilascio dei visti, così come l'intensificarsi dei collegamenti aerei, hanno sicuramente aiutato l'Europa a diventare, dopo l'Asia, la meta più gettonata per viaggi oltre la Grande Muraglia.