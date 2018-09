Borsa Milano in calo (-0,1%), attesa Def

(ANSA) - MILANO, 26 SET - Piazza Affari ha archiviato in perdita dello 0,11% una seduta che per le altre Borse europee è stata invece di cauta crescita. Lo spread tra Btp e Bund ha chiuso invariato a 233 punti base, con il rendimento del titolo decennale italiano al 2,85%. I mercati internazionali si sono mossi coi piedi di piombo in vista delle decisioni della Fed sul rialzo dei tassi, mentre a Milano gli investitori hanno fatto i conti anche con l'attesa della nota di aggiornamento del Def. Il titolo peggiore è stato Tim, che ha perso il 2% nella nona giornata di rilanci nella gara per le frequenze 5G e mentre è congelata la cessione di Sparkle. Male anche St (-1,6%) e le due più grandi banche italiane: Intesa (-1,5%) e Unicredit (-1,3%).

Fuori dal listino principale è invece cresciuta Carige (+2,8%).

Fra i titoli a maggiore capitalizzazione, i più solidi sono stati Luxottica (+2%) e Pirelli (+1,38%).