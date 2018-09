A commissario Ue piano gas rinnovabile

(ANSA) - MILANO, 26 SET - Il consorzio Gas for Climate, che raggruppa 7 aziende europee nel settore delle infrastrutture gas, tra cui Snam, e 2 associazioni che rappresentano la filiera del biogas e del biometano, incluso il Consorzio Italiano Biogas (Cib), ha presentato al Commissario europeo per il Clima e l'energia Miguel Arias Cañete un piano d'azione per favorire l'aumento della produzione di gas rinnovabile fino al 10% dei consumi europei, contribuendo al processo di decarbonizzazione sostenibile dell'Unione europea.

Nel piano si suggerisce di fissare obiettivi "ambiziosi" per il gas rinnovabile rispetto ai consumi finali di gas. Il consorzio raccomanda anche di armonizzare le norme sugli incentivi alla produzione di gas rinnovabile a livello europeo affinché riconoscano appieno il valore di questa nuova fonte energetica.

Il Commissario europeo ha sottolineato la necessità di incrementare i volumi di gas rinnovabile, accanto all'elettricità rinnovabile, per decarbonizzare il sistema energetico europeo.