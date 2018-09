Petrolio: Brent resta a massimi 4 anni

(ANSA) - ROMA, 25 SET - Prezzo del petrolio ancora in rialzo sui mercati sulla spinta dell'arrivo delle sanzioni Usa all'Iran che l'Opec, nonostante le richieste esplicite del presidente Trump, non vuole bilanciare con un aumento della produzione. Il greggio Wti sale così dello 0,39% a 72,3 dollari al barile mentre il Brent aggiorna al rialzo i massimi dal novembre 2014 toccati già ieri e scambia ora a 81,6 dollari (+0,5%). Per alcuni analisti citati dalla Bloomberg tuttavia è difficile che il greggio possa arrivare a quota 100 dollari come stimato da alcuni.