Borsa: Europa piatta, Milano la migliore

(ANSA) - MILANO, 25 SET - Mercati azionari del vecchio Continente in lievissimo rialzo nei primi scambi, con Londra e Parigi che salgono dello 0,2% e Francoforte più cauta. Milano ha accelerato rispetto alla partenza e sale dell'1% con l'indice Ftse Mib spinto anche dal chiaro allentamento della tensione sui titoli di Stato italiani e lo spread rispetto alla Germania a quota 232.

Tra i titoli principali di Piazza Affari, sempre molto bene Leonardo (+3,6%) dopo la commessa negli Usa, in crescita le banche (Unicredit +2%, Intesa +1,3%), con Tim passata in territorio positivo (+0,8%) dopo una partenza lenta.