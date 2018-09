Borsa: Europa chiude in ordine sparso

(ANSA) - MILANO, 25 SET - Le Borse europee chiudono in ordine sparso, alla vigilia delle decisioni della Fed sui tassi d'interesse. Sullo sfondo restano i timori per tensioni commerciali dopo la nuova ondata di dazi imposta dagli Usa.

Seduta positiva per i titoli legati al petrolio dopo l'aumento del prezzo del greggio. Poco mosso l'euro sul dollaro che si attesta a 1,1768 a Londra.

L'indice d'area Stoxx 600 guadagna lo 0,46%. In positivo Londra (+0,66%) e Francoforte (+0,19%). Piatta Parigi (+0,05%), in calo Madrid (-0,20%).