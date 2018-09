Demaria, Genova è diversa da Cannes

(ANSA) - GENOVA, 24 SET - Il Salone nautico di Genova non è in concorrenza con quello di Cannes, "ma sia chiara una cosa: noi qui a Genova facciamo il triplo dei visitatori". Lo ha ribadito oggi la presidente di Ucina Confindustria nautica, Carla Demaria, in una conferenza stampa al Salone. "Cannes fa sui cinquantacinquemila visitatori, noi lo scorso anno ne abbiamo fatti 148mila - ha detto Demaria - e quest'anno contiamo di darvi buone notizie". Demaria ha precisato che quello di Genova è un Salone diverso rispetto a quello di Cannes. "E' un altro Salone. Mi sono stufata di questa polemica. Io domani chiudo il Salone di Genova e vado a quello di Monaco, dove saremo presenti con altre barche. Resta il fatto che quello di Genova è un Salone 'generalista' ed è questo il suo valore aggiunto. Qui c'è stato un boom dei fuoribordo, qualcosa come un 33% in più di espositori, che non c'è sicuramente a Cannes. Qui abbiamo la chance di dare un segmento diverso". (ANSA)".