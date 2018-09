Confindustria, avanti con Industria 4.0

(ANSA) - ROMA, 24 SET - "In vista delle prossime scelte di politica economica è importante garantire continuità nel tempo al piano" Industria 4.0. Un approfondimento del centro studi di Confindustria sottolinea così che serve "per allargare il più possibile la platea delle imprese coinvolte nella trasformazione digitale e sostenere le produzioni di macchinari innovativi". E', per gli economisti di via dell'Astronomia, "indispensabile uno sforzo aggiuntivo negli ambiti dove la politica industriale finora ha inciso meno: da un lato la formazione e l'inserimento di competenze tecniche e manageriali all'interno delle imprese, dall'altro il coordinamento degli investimenti 4.0 lungo le filiere, che riguarda anche i rapporti tra mondo produttivo e mondo della ricerca". Intanto "saranno disponibili nel 2019" i dati per quantificare quanto le misure adottate "abbiano effettivamente contribuito ad innescare investimenti in tecnologie 4.0 né quale impatto abbiano avuto sulla competitività delle imprese italiane".