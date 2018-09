Borsa: Asia debole con guerra dazi

(ANSA) - MILANO, 24 SET - Mercati azionari asiatici in ribasso per la prima volta dopo cinque sedute mentre la guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti non mostra segni di miglioramento e con dazi per 200 miliardi imposti dall'amministrazione Trump che diventeranno effettivi da oggi.

La partenza debole della settimana arriva poi dopo a chiusura contrastata di venerdì di Wall Street. L'Hang Seng a Hong Kong a scambi ancora in corso perde l'1,3%, Piatta Sydney.

Mumbai è in calo di mezzo punto percentuale. Oggi Shanghai e Shenzhen, Tokyo, assieme alle Borse della Corea del Sud e di Taiwan, sono chiuse per festività. Tra gli avvenimenti macroeconomici attesi oggi, il dato dell'indice Ifo sulla fiducia degli imprenditori tedeschi di settembre e la relazione introduttiva del presidente della Bce Mario Draghi durante l'audizione alla commissione economica del Parlamento europeo.