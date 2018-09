Manovra: Giorgetti non possiamo trascurare vincoli Ue

"Non possiamo trascurare i vincoli e gli impegni che ci vengono dall'Europa per non esporre la finanza pubblica ad altri rischi". Da qui la necessità di "utilizzare al meglio tutte le risorse già disponibili". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti sottolineando gli impegni presi dall'Italia con l'UE in termini di stabilità dei conti pubblici. al Convegno della Corte dei Conti a Varenna (Lecco) .



Giorgetti rilancia il piano Juncker e ricorda gli impegni presi dall'Italia con l'UE in termini di stabilità dei conti pubblici. "Il Piano Juncker - spiega al Convegno della Corte dei Conti a Varenna (Lecco) - anche grazie alla Bei, si è rivelato più efficace del previsto laddove ha consentito di attivare, attraverso l'effetto leva, un ingente volume di risorse" . "Sarebbe quindi opportuno che l'Italia si facesse promotore di un rilancio di questo piano, che sarebbe decisivo per la crescita economica europea".