Petrolio:calo a 70,2, attesa per Opec

(ANSA) - ROMA, 21 SET - Prezzo del petrolio in calo sui mercati in attesa delle mosse dell'Opec dopo che il presidente Usa Trump ha chiesto all'organizzazione, via twitter, di abbassare i prezzi per supplire alle sanzioni in arrivo sull'Iran. Il greggio Wti cede lo 0,9% a 70,22 dollari al barile. Il Brent scambia a 78,73 dollari.