Borsa: Europa tonica con banche e auto

(ANSA) - MILANO, 21 SET - Borse europee bene intonate a metà mattinata in scia ai nuovi record di Wall Street, con Piazza Affari che si mantiene in testa ai listini. Milano avanza dell'1,1% davanti a Francoforte (+0,9%), Londra (+0,8%) e Parigi (+0,7%). Le Borse non risentono del rallentamento degli indici pmi dell'eurozona a settembre, risultati sotto le attese, e beneficiano dell'allentamento dei timori sulla guerra commerciale. Lo spread btp-bund scende leggermente, a 237 punti base, dopo che l'Istat ha rivisto al rialzo all'1,6% il pil 2017 dell'Italia, abbassando dal 131,8% al 131,2% il rapporto con il debito. Sui listini corrono i titoli delle auto (+1,9% l'indice Dj Stoxx di settore), con Volkswagen (+2,9%) e Daimler (+2,5%), e delle banche (+1,2%), trainate da Standard Chartered (+2,1%) e Ing (+1,9%). A Milano in luce Atlantia (+2,7%), Unipol (+2,2%), Carige (+2,4%) ed Enel (+2,2%).