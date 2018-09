Borse Europa in rialzo, Milano in testa

(ANSA) - MILANO, 20 SET - Borse europee in crescita al termine della prima ora di scambi, malgrado le continue tensioni fra Stati Uniti e Cina in tema di dazi, con la nuova tranche in arrivo lunedì. Milano è la piazza più solida e sale dello 0,7%, seguita da Madrid e Parigi, che guadagnano lo 0,4%, e Francoforte, in rialzo dello 0,2%. Anche a Londra prevalgono gli acquisti (+0,11%). Lo spread è in calo a 233 punti (contro i 236 in apertura), mentre l'euro è a 1,17 dollari. Il comparto che traina i mercati è quello finanziario (+0,68%), sostenuto dalle banche (+0,9%).