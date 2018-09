Borsa: prosegue corsa Asia, Tokyo +1,2%

(ANSA) - MILANO, 19 SET - Prosegue il rimbalzo iniziato ieri delle principali Borse di Asia e Pacifico, dopo una lunga serie di segni meno, in concomitanza con l'avvio della riunione di politica monetaria della Banca del Giappone. Con il dollaro stabile sulle principali valute e la decisione annunciata da Pechino di non indebolire lo yuan per favorire le esportazioni, come reazione alla guerra doganale con gli Usa, Tokyo ha guadagnato l'1,2%, Taiwan lo 0,9%, e Sidney lo 0,46%, mentre Seul ha chiuso in equilibrio (-0,06%). Positive le piazze ancora aperte di Hong Kong +1,41%, Shanghai (+1,48%) e Mumbai (+0,30%), così come i futures sull'Europa e su Wall Street. In arrivo dall'Italia e dall'Ue la bilancia delle partite correnti di luglio, dal Regno Unito gli indici dei prezzi di agosto, e ancora dall'Ue la produzione edile. In agenda dagli Usa le richieste di mutui, le partite correnti, le concessioni edilizie e le costruzioni di case, mentre gli occhi degli investitori sono già puntati sul Fomc della Fed di martedì prossimo.