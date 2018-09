Borsa: Europa resiste, Milano +0,25%

(ANSA) - MILANO, 19 SET - Resistono in territorio positivo le Borse europee, sulla scia del rialzo segnato in Asia con il dollaro in calo oltre quota 1,17 euro sull'euro. Dopo il dato sulle immatricolazioni di auto in Europa, seguita dalla bilancia delle partite correnti in Italia, salita a 8,6 miliardi in luglio, mentre in Europa è scesa a 21,3 miliardi, gli occhi sono puntati sui dati Usa, dalle richieste di mutui alle partite correnti, previste in calo a 104,4 miliardi di dollari, dalle nuove costruzioni alle concessioni edilizie. Milano (+0,25%) si muove in linea con Parigi (+0,3%), Francoforte (+0,2%), Madrid (+0,15%) e Londra (+0,25%). Positivi i futures su Wall Street, mentre lo spread tra Btp e Bund risale ai 230 punti segnati in apertura. In luce gli automobilistici Volkswagen ed Fca (+1,5% entrambe) e gli estrattivo-minerari Kaz (+5,06%), Anglo American e ArcelorMittal (+2% entrambe), con il rialzo segnato dalle quotazioni dei metalli.