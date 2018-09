Borsa: Europa chiude in crescita

(ANSA) - MILANO, 19 SET - Chiusura in crescita per le Borse europee. La più solida è Parigi, che ha terminato le contrattazioni in rialzo dello 0,56%, seguita da Francoforte (+0,5%) e Madrid (+0,41%). Bene anche Londra, che ha guadagnato lo 0,42%. Milano (+0,25%) è stata la più debole. Lo spread tra Btp e Bund ha chiuso a 235,5 punti, contro i 230,7 in apertura.