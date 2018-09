Borsa: Milano prosegue debole (-0,1%)

(ANSA) - MILANO, 18 SET - La Borsa di Milano (-0,1%) resta debole in vista dell'avvio di Wall Street. A Piazza Affari soffrono la gran parte delle banche. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 233 punti base con il rendimento del decennale italiano al 2,80%.

In rosso la gran parte degli istituti di credito con Mps (-2,1%), Unicredit e Intesa (-1%), Mediobanca (-0,6%) e Banco Bpm (-0,1%). In controtendenza Fineco (+0,4%) e Ubi (+0,3%) mentre Carige è piatta. Corrono Trevi (+7%), dopo l'accordo con le banche, Buzzi (+4%), Leonardo (+3,2%), Tim (+2,6%) e Saipem (+2,4%).

In ordine sparso il comparto delle auto con Fca (-0,8%), Brembo (+0,8%) e Cnh (+0,2%). In positivo Ferrari (+0,7%), nel giorno del Capital Markets Day con la presentazione del 'Purosangue' e con i dati sui target 2018.