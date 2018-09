Borsa Milano parte incerta, bene Ferrari

(ANSA) - MILANO, 18 SET - Dopo un avvio lievemente positivo, Piazza Affari ha virato in territorio negativo (Ftse Mib -0,1%) anche per il ritorno di qualche tensione sui titoli di Stato italiani.

Niente di clamoroso: Mps, Bper e Intesa cedono circa un punto percentuale con Poste in calo dello 0,8% e Unicredit dello 0,6%.

Piatta Carige mentre è in rialzo di mezzo punto percentuale Tim dopo la corsa di ieri. Bene Ferrari che cresce di oltre due punti percentuali a 115,6 euro in concomitanza con l''investor day', dal quale sono attese indicazioni sulle politiche future di Maranello.