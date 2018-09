Commercio:Di Maio, turnazioni buon senso

(ANSA) - MILANO, 17 SET - "Come al solito quando affronto il tema degli orari di apertura e chiusura domenicali tutti pensano che io voglio chiudere tutto". Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, a margine del Micam rispondendo ai giornalisti. "E quindi si pensa - ha aggiunto - che nessuno deve trovare più un negozio aperto per comprare il pane o prendere un caffè. Invece non è questa la nostra intenzione. Noi vogliamo solo assicurare dei turni di riposo sia per gli esercenti sia per dipendenti dei centri commerciali. E queste turnazioni saranno fatte con buon senso. È chiaro anche che questo è un paese in cui si continua a dire che mettere in competizione 24 ore su 24 esercenti contro esercenti serve a far crescere il pil, e invece ci stiamo impoverendo dal punto di vista delle relazioni e anche della tenuta delle famiglie.