Borsa: Milano in positivo, giù Ferrari

(ANSA) - MILANO, 17 SET - La Borsa di Milano avvia la settimana degli scambi perdendo lo 0,3% per poi riportarsi in positivo (+0,2%) a pochi minuti dall'avvio delle contrattazioni.

Guida i cali Ferrari, che cede l'1,35% all'indomani della vittoria di Lewis Hamilton a Singapore. Giù anche i principali titoli della galassia del Lingotto: Exor -0,9% e Cnh (-0,36%).

Fa eccezione la Juventus che vola dopo la prima doppietta di Ronaldo di ieri (+4%). Ma sul Ftse Mib le vendite colpiscono anche Leonardo (-1,4%) e il lusso di Moncler e (-1,1%) e Ferragamo (-0,8%). Cedono utility ed energia anche in scia al calo del prezzo del petroli: Enel (-0,47%), Terna (-0,44%), Italgas (-0,29%), Saipem (-0,34%), Tenaris (-0,36%)e Eni (-0,28%). Di segno opposto invece A2a (+0,7%). In rialzo Mediaset (+1%), Unicredit (+0,5%) e Intesa (+0,43%). Fuori del listino principale sale Diasorin (+1,12%) che lancerà un nuovo test per la diagnosi della tubercolosi latente.