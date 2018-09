Borsa: con tifone e dazi soffre lusso

(ANSA) - MILANO, 17 SET - Soffrono i grandi gruppi mondiali del lusso in scia ai rinnovati timori per una nuova ondata di dazi Usa per circa 200 miliardi di dollari sull'import di merci cinesi, e dopo che il forte tifone Mangkhut ha colpito Hong Kong e la Cina meridionale. Episodi che impattano sulla Greater China, di fatto il principale mercato per la maggior parte dei grandi marchi del lusso.

Richemont (-2,25%), Burberry (-1,72%) e Moncler (-1,74%) guidano la pattuglia dei ribassisti. Ma soffrono anche Lvmh (-1,45%), Kering (-1,2%) e Hermes (-1,14%). Prada, quotata ad Hong Kong, ha chiuso in calo dell'1,04%.