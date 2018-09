Borsa, Milano in rialzo, sprint Saipem

(ANSA) - MILANO, 14 SET - Piazza Affari è riuscita a chiudere in rialzo l'ultima seduta della settimana (Ftse Mib +0,19%), trascorsa in gran parte poco sotto la parità. Piuttosto fiacchi gli scambi, per 1,4 miliardi di euro di controvalore, come avviene di solito nel mese di agosto. Sprint di Saipem (+3,48%, dopo il rialzo del prezzo obiettivo a oltre 10 euro da parte degli analisti di Bernstein, e di Stm (+1,86%), oggetto di raccomandazione aggiornata a 'neutral' da Bofa. Bene Prysmian (+1,44%), Banca Generali (+1,66%) e Moncler (+1,85%), mentre Campari (+1,52%) è rimbalzata dopo il calo della vigilia per un report di Exane Bnp. Segno meno per Recordati (-2,06%), Tim (-0,9%), che si è aggiudicata i primi due slot nella gara per il 5G ,e per Atlantia (-0,53%), dopo il decreto 'emergenze' con le norme per la ricostruzione del ponte Morandi di Genova. Nuovo scivolone per Astaldi (-6,51%), il cui rating è stato tagliato da S&P e Moody's.