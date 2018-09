Borsa: Europa positiva, Milano -0,28%

(ANSA) - MILANO, 14 SET - Le Borse europee non cambiano passo a metà seduta con l'indice d'area Stoxx 600 che si muove in rialzo dello 0,15% con acquisti su auto e tecnologici. I listini principali sono tutti orientati più o meno allo stesso modo con Parigi che segna un +0,22%, Francoforte un +0,25% e Londra un +0,24%. I listini del Vecchio Continente seguono le Borse asiatiche, spinte dal rialzo dei tassi in Turchia e dall'ennesima distensione commerciale fra Stati Uniti e Cina.

Milano è controcorrente con il Ftse Mib che cede lo 0,28% a 20.792 punti. Sotto vendita in particolare Recordati (-1,99%) e fuori dal paniere principale Astaldi lascia sul terreno il 5,68% sull'idea che il piano di rafforzamento patrimoniale necessario a salvare la società sia sempre più a rischio. Prosegue la corsa Saipem (+4,23%) ed è positiva Carige (+1,15%). Stabile lo spread tra btp e bund a 252 punti. Sul fronte dei cambi l'euro resta forte sul dollaro a 1,17.