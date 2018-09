Apertura in crescita per Borse europee

(ANSA) - MILANO, 14 SET - Apertura in crescita per le principali Borse europee, con Milano in testa (+0,51% a 20.953 punti). Parigi ha avviato le contrattazioni in rialzo dello 0,48% a 5.353 punti, in linea con Francoforte (+0,45% a quota 12.109 punti) e Londra che, dopo i primi scambi, guadagna lo 0,4% a 7310 punti.