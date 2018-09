Borsa, bene Europa in attesa Bce e Boe

(ANSA) - MILANO, 13 SET - Le Borse europee migliorano la loro intonazione in corso di mattinata e anche Piazza Affari, dopo un avvio debole, gira in positivo (+0,1%). Londra è poco mossa, Parigi avanza dello 0,2% e Francoforte dello 0,3% in una giornata in cui l'attenzione degli investitori si concentrerà sulla riunione della Bce e della Bank of England.

In attesa di conoscere le decisioni di politica monetaria l'euro si apprezza a 1,1618 sul dollaro e la sterlina sale a 1,3047 sul biglietto verde. Lo spread btp-bund si riassorbe a 254 punti base dopo che il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha smentito l'ipotesi di dimissioni e in attesa che in mattinata il Tesoro collochi fino a 7,75 miliardi di Btp.

Sui listini, che incassano la disponibilità degli Usa a un nuovo round negoziale con la Cina sui dazi, corrono le auto (+1,1% l'indice Dj Stoxx di settore) e salgono le banche (+0,7%). Fiacchi invece gli energetici (-0,3%), con il petrolio che ritraccia dai massimi di metà luglio, e le utility (-0,1%).