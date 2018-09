Polo design Investindustrial-Carlyle

(ANSA) - MILANO, 12 SET - Investindustrial si allea con The Carlyle Group per creare un polo globale nel settore dell'interior design di alta gamma che includerà brand iconici già in mano alla società di Andrea Bonomi: B&B nell'arredo e, nell'illuminazione, Flos e Louis Poulsen. Il gruppo che nascerà dall'operazione, i cui dettagli finanziari non sono resi noti, sarà il più grande al mondo nel settore con un patrimonio culturale di matrice europea e ricavi consolidati per oltre 500 milioni. Fondi di investimento controllati da Carlyle e Investindustrial avranno quote paritetiche nella nuova entità e investiranno al fianco della famiglia Busnelli, fondatrice di B&B Italia, e di Piero Gandini, fondatore di Flos, che manterranno una quota di minoranza. Piero Gandini, amministratore delegato di Flos, sarà presidente della nuova società mentre Giorgio Busnelli, presidente di B&B Italia, sarà vicepresidente.